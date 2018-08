Geen bedragen erbij, maar begrijpelijk. Ik begin wel beter te begrijpen waarom Boskalis Fugro erbij wilde hebben. In dit soort gevallen zouden andere onderdelen van Boskalis erop kunnen in springen met voorstellen tot oplossingen. Voor de tussenfase zoals ontwerp zouden dan weer kansen voor Arcadis zijn.



Beetje hardop filosoferen van mij en geen pleidooi richting Boskalis om nog eens geld te verkwisten aan Fugro. Mogelijk is er een Fugroconcurrent die wat ruimer denkt dan Fugro.



Groet, Jonas