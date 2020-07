Recordverlies voor grootste pensioenfonds ter wereld

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse overheidspensioenfonds, het grootste pensioenfonds ter wereld, heeft het grootste verlies in zijn geschiedenis geleden. In het eerste kwartaal verdampte er 17,7 biljoen yen, omgerekend bijna 147 miljard euro. Het verlies is onder meer het gevolg van de coronapandemie.

Het fonds heeft nu nog in totaal ongeveer 150 biljoen yen in kas. Vooral de buitenlandse aandelen van het fonds deden het slecht. Nog maar een paar maanden geleden ging de bezem door het management en besloot het fonds zich meer te richten op hun overzeese schuld.

Door het enorme verlies kan het fonds onder het vergrootglas komen te liggen in de Japanse politiek, aangezien sociale zekerheid een zorg blijft voor tientallen miljoenen Japanners.