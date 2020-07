'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag vrijwel vlak te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters waarschijnlijk met kleine koersuitlagen openen. Beleggers maken zich op voor een relatief rustige handelsdag aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zaterdag. Een sterke toename van de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in juni zorgt daarbij voor enig optimisme over het economische herstel.

In Duitsland heeft een meerderheid in het parlement zich achter het vijf jaar geleden begonnen opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) geschaard. Door een uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof dreigde dit stimuleringsbeleid vast te lopen, maar dat gevaar is door de politieke steun geweken.

Op het Damrak staat ArcelorMittal in het nieuws. Topman Lakshi Mittal meldde in zakenkrant The Economic Times dat het staalconcern van plan is miljarden te steken in capaciteitsuitbreiding en infrastructuur in India. Het gaat om een kapitaalinjectie van omgerekend 2,4 miljard euro in de regio Gujarat.

Wirecard

In Frankfurt blijft de aandacht uitgaan naar Wirecard. Deutsche Bank overweegt financiële steun te bieden aan Wirecard Bank, een onderdeel van de Duitse betalingsdienstverlener die in een groot boekhoudschandaal is verwikkeld. Wirecard zelf heeft faillissement aangevraagd, maar voor Wirecard Bank geldt die aanvraag niet.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX-index klom 1,4 procent tot 570,75 punten en de MidKap won 1,2 procent tot 765,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 2,8 procent aan. Wall Street ging met een kleine winst het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.827,36 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1231 dollar waard, tegen 1,1241 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 40,16 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 42,66 dollar.