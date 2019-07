Groei dienstensector VS zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: dienstensector, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is in juni minder gegroeid dan een maand eerder. Dat meldde onderzoeksinstituut ISM op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 55,1, tegenover 56,9 in mei. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 56,0. Een stand boven 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Het Britse onderzoeksbureau Markit kwam met eigen definitieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Die index noteerde een stand voor juni van 51,5, van 50,7 een maand eerder.