'Verkoop aandelen Fagron kan op sentiment wegen'

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van aandelen door twee grootaandeelhouders van apothekentoeleverancier Fagron kan wegen op het sentiment rond de onderneming in aanloop naar de halfjaarcijfers begin augustus. Dat meldde ING in een reactie.

Waterland Private Equity en Baltisse hebben de private plaatsing van ongeveer 7,2 miljoen bestaande aandelen van Fagron afgerond. De stukken werden verkocht voor 16,20 euro per aandeel, wat resulteert in een bedrag van 116,4 miljoen euro. Zij hebben nu nog 20,2 procent van Fagron in handen. De stukken werden aangeboden aan institutionele beleggers binnen en buiten België en ook in de Verenigde Staten.

De stukken werden verkocht met een korting van 8,4 procent vergeleken met de koers van Fagron voordat de handel werd stilgelegd. ING heeft een hold-advies voor Fagron en een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel Fagron noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur een min van 8,9 procent op 16,13 euro.