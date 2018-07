Tadic tekent voor vier jaar bij Ajax

Gepubliceerd op | Views: 300

AMSTERDAM (AFN) - Dusan Tadic heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een contract voor vier jaar bij Ajax. De Amsterdamse club, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, bereikte vorige week al een akkoord met Southampton over een transfersom van 11,4 miljoen euro voor de Servische international. Dat bedrag kan via bonussen nog met 2 miljoen euro oplopen.

Enkele uren nadat de clubs een akkoord hadden gesloten, werd Tadic met Servië uitgeschakeld op het WK. Na de nederlaag tegen Brazilië (0-2) moesten de Oost-Europeanen naar huis. Voor hij op vakantie gaat, kwam Tadic even naar Amsterdam voor de medische keuring. Hij verbond zich daarna tot medio 2022 aan Ajax.

De aanvallende middenvelder, die tussen 2010 en 2014 al in Nederland speelde voor FC Groningen en FC Twente, sluit over zo'n twee weken aan bij Ajax. Trainer Erik ten Hag wil met al zijn WK-gangers gaan toewerken naar de duels met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League, op 25 juli en 1 augustus.