Gepubliceerd op | Views: 681 | Onderwerpen:

DEN HAAG (AFN) - Aegon gaat zijn bestaande samenwerking met Santander in Spanje uitbreiden met overlijdensrisicoverzekeringen en een selectie schadeverzekeringen. Aegon betaalt in eerste instantie een bedrag van 215 miljoen euro aan Santander en een extra bedrag van maximaal 75 miljoen euro na vijf jaar, afhankelijk van het succes van de samenwerking.

Aanleiding van de uitbreiding is de overname van Banco Popular door Santander in 2017. Volgens Aegon zorgt de expansie voor toegang tot een aanvullend bestand van 4 miljoen klanten in Spanje. De joint venture kende een gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto premie-omzet van 12 procent in de periode 2014-2017. De nieuwe overeenkomst zal volgens Aegon waarschijnlijk leiden tot substantiële groei. Het gaat ook om producten als gezins-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen.

De definitieve voorwaarden, inclusief datum van afronding en betaling, zijn onder meer afhankelijk van boekenonderzoek, goedkeuring van de toezichthouder en het beëindigingsproces van bestaande allianties van Banco Popular.