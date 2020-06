HAL koopt bouwbedrijf Van Wijnen

Heel goed! Overname nummer 1. Op naar nog meer overnames.



Als je kijkt naar de portefeuille van HAL lijkt het erop alsof ze in 'elke schakel' een bedrijf willen hebben, wat een ander bedrijf in hun portefeuille kan versterken. Deze overname is goed voor bijvoorbeeld SB Real Estate. Hiermee hebben ze een bedrijf wat ervaring heeft in het renoveren van kantoorpanden voor hun eigen portefeuille. Ze kopen diensten in bij hun eigen bedrijven. Aan wie worden opdrachten gegund, eigen bedrijf of concurrent? En waar gaat de winst heen? Juist. Naar hun zelf.



In die hoedanigheid denk ik dat ze (op termijn) een 2e poging gaan wagen bij fugro. 2 vragen: welke termijn en gaan de aandeelhouders / management ditmaal wel akkoord met een overnamebod?.. Time will tell.