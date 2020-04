Sligro verzet aandeelhoudersvergadering naar juni

Gepubliceerd op | Views: 0

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro houdt zijn aandeelhoudersvergadering op 9 juni. De jaarlijkse vergadering stond eigenlijk op 18 maart gepland, maar een week voordien besloot de onderneming dat die niet door kon gaan vanwege de coronacrisis.

Verder schrapt de onderneming het dividend. Het dividendvoorstel wordt op 0,55 euro per aandeel gezet, wat gelijk is aan het tussendividend van september. Bij de presentatie van de jaarcijfers maakte Sligro nog bekend nog eens 0,85 euro per aandeel aan slotdividend te willen betalen.

Sligro roept aandeelhouders op zoveel mogelijk thuis te blijven. De vergadering is via een livestream te volgen en aandeelhouders kunnen bij volmacht stemmen. Ook is er de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen.