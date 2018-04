Goede maand voor autobedrijven in VS

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: autoindustrie, Verenigde Staten

DETROIT (AFN/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse autofabrikanten hebben in maart goede zaken gedaan op de eigen thuismarkt. Dat blijkt uit cijfers over de maandelijkse autoverkopen in de Verenigde Staten.

General Motors (GM), de grootste Amerikaanse autoproducent, zag de verkoop vorige maand op jaarbasis met 16 procent stijgen tot 296.341 voertuigen. Bij nummer twee Ford Motor was een stijging met 3,5 procent tot 243.021 auto's te zien en voor Fiat Chrysler Automobiles was sprake van een verkoopgroei met 14 procent tot 216.063 voertuigen. De verkoop van alle drie bedrijven nam beduidend sterker toe dan kenners hadden verwacht.

De Japanse autobedrijven Toyota en Honda zagen de verkoop met respectievelijk 3,5 en 3,8 procent toenemen.

De Amerikaanse autosector profiteert van de sterke economie, de goede arbeidsmarkt en de belastingverlagingen van president Donald Trump. Daardoor schaffen ook bijvoorbeeld veel ondernemingen nieuwe voertuigen aan.

Overigens kondigde GM aan te stoppen met het melden van maandelijkse verkoopcijfers omdat die geen goed beeld zouden geven van de markt. Voortaan gaat GM alleen nog cijfers op kwartaalbasis naar buiten brengen.