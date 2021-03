Banenrapport ADP en cijfers dienstensector centraal op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese aandelenbeurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Uit de cijfers, die vooruitlopen op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid van vrijdag, kan meer duidelijk worden over de staat van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Ook staan er cijfers over de bedrijvigheid van de Europese dienstensector op het programma. In deze sector vallen onder andere de reisbranche en de horeca die op slot zitten vanwege de lockdowns in veel landen.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting in het groen openen. De Aziatische markten toonden woensdag herstel, na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral de Chinese beursgraadmeters gingen flink vooruit, ondanks een vertraging van de groei van de dienstensector in het land tot het laagste niveau in tien maanden.

In Duitsland overlegt bondskanselier Angela Merkel woensdagmiddag met de zestien Duitse deelstaatpremiers over hoe het verder moet met de coronamaatregelen. Volgens Duitse media wil Merkel de lockdown verlengen tot 28 maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. In het land werden afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe besmettingen vastgesteld, tegen bijna 4000 nieuwe gevallen op dinsdag.

Italië

Italië verlengt het reisverbod tussen de twintig regio's met een maand tot na Pasen. Ook andere coronamaatregelen blijven zeker tot 6 april gelden, dus tot na het begin van wat normaal het eerste grote reisseizoen is. Verder moeten alle scholen dicht in de gebieden met het hoogste risico. Minister Roberto Speranza van Volksgezondheid wees op de noodzaak de maatregelen te handhaven door de oprukkende Britse virusvariant.

In de chipsector is de Amerikaanse chipmaker Intel in een rechtszaak in Texas veroordeeld tot het betalen van 2,2 miljard dollar aan schadevergoedingen wegens het schenden van patenten. Het geld gaat naar het relatief onbekende bedrijf VLSI, dat de patenten eerder kocht van de Nederlandse chipmaker NXP en Intel aanklaagde. Een advocaat van Intel stelde tijdens de rechtszaak dat een groot deel van de schadevergoeding naar NXP gaat.

De euro was 1,2082 dollar waard, tegenover 1,2077 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 60,09 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 63,13 dollar per vat.