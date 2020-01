'Takeaway heeft overwinning Just Eat in zicht'

Gepubliceerd op | Views: 208

LONDEN (AFN) - Maaltijdbestelsite Takeaway.com nadert de overwinning in de slepende overnamestrijd rond de Britse branchegenoot Just Eat. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg hebben aandeelhouders met meer dan 50 procent van Just Eat aangegeven het bod van Takeaway te accepteren. Het Nederlandse Takeaway en de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zijn al maanden verwikkeld in een strijd om Just Eat.

In december werd bekend dat Takeaway toezeggingen heeft voor ruim 46 procent van de aandelen Just Eat. Vorige maand verhoogden Takeaway en Prosus nog hun bod op Just Eat.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich al eerder unaniem achter het fusievoorstel van Takeaway, dat mikt op steun van 50 procent van de aandelen plus één. Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

Prosus hanteert ook een acceptatiedrempel van 50 procent van de aandelen plus één. Zowel Takeaway als Prosus heeft aangegeven geen hoger bod te willen doen. De beide kemphanen hanteren ook dezelfde deadline van 10 januari.