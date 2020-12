Fed-baas Powell pleit in Congres VS voor goedkeuring coronasteun

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse Congres doet er verstandig aan snel extra steunmaatregelen goed te keuren om de grootste economie van de wereld door de coronacrisis te loodsen. Daarvoor pleitte Jerome Powell, voorzitter van centralebankenkoepel Federal Reserve. Volgens Powell zijn er veel sectoren die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Powell schoof aan bij het financiënoverleg van het Huis van Afgevaardigden. Volgens Powell zullen de effecten van de crisis de komende maanden nog meer zichtbaar worden. Daarom is extra steun aan werklozen, kleine ondernemingen en lokale overheden volgens hem broodnodig.

"Ik zou beginnen met de arbeidsmarkt", sprak Powell. "Ik denk dat we moeten onthouden dat er, ondanks de welkome vooruitgang die wordt geboekt om mensen weer aan het werk te krijgen, nog steeds 10 miljoen mensen zonder werk zitten vanwege de pandemie."

Powell reageerde ook op vragen over de vermeende kloof tussen de centrale bank en het ministerie van Financiën over aflopende kredietprogramma's die tijdens de pandemie waren opgezet. Minister Steven Mnuchin wil de daarvoor gereserveerde miljarden anders inzetten, terwijl Powell de maatregelen in stand wil houden, ondanks dat dit steungeld nog niet heel nadrukkelijk is ingezet.

Powell was bang dat de bevolking in de VS dit als een stap terug zou interpreteren. Volgens hem wilde de Fed een signaal afgeven. De bankenkoepel pleit al maandenlang voor meer stimulans van de overheid. De Fed zelf zette zijn belangrijkste rentetarief dit voorjaar bijna op nul.

Over de extra steun wordt al maanden gebakkeleid. Dit omdat Republikeinen en Democraten het niet eens kunnen worden over de omvang van de noodsteun. Volgens Powell zullen met name kleine ondernemers het deze winter zwaar krijgen.

Hij liet verder niets los over de te nemen stappen tijdens de volgende beleidsvergadering half december. Wel herhaalde Powell dat de Fed alle instrumenten die nodig zijn zal inzetten om de economie te ondersteunen.