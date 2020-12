Moody's: 2021 wordt ook moeilijk jaar voor Europese banken

LONDEN (AFN) - Europese banken zullen ook in 2021 een moeilijk en uitdagend jaar krijgen vanwege zwak economisch herstel, toenemende probleemleningen en mindere winstgevendheid door de coronacrisis. Dat zegt kredietbeoordelaar Moody's die dan ook de vooruitzichten voor de bankensector in Europa als negatief bestempelt.

Voor banken in de eurozone verwacht Moody's dat zij nog verder in de kosten gaan snijden om zo de druk op de winstgevendheid tegen te gaan. Banken, waaronder ook ING en ABN AMRO, hebben al duizenden ontslagen aangekondigd om kosten te verlagen en Moody's denkt dat deze processen nog versneld zullen gaan worden. Daartegenover zal wel meer worden geïnvesteerd in digitale dienstverlening omdat mensen steeds meer bankzaken via het internet doen.

Daarnaast denkt Moody's dat in Europese landen meer consolidatie zal plaatsvinden in de lokale bankensector. Grensoverschrijdende overnames en fusies in Europa zullen minder voorkomen, verwacht het bureau.

"Ons besluit om een negatieve outlook voor Europese banken te handhaven hangt samen met de verwachtingen dat de kredietfunderingen zullen verzwakken door de coronapandemie. Tijdens deze onzekere tijden is het dan ook van groot belang dat banken een sterke kapitaalpositie hebben, terwijl monetaire hulpmaatregelen enige ondersteuning bieden", aldus Moody's.