Gepubliceerd op | Views: 786

HEERLEN (AFN) - Topman Feike Sijbesma verlaat DSM. Hij legt op 15 februari zijn taak als bestuursvoorzitter neer na bijna 13 jaar aan het roer te hebben gestaan van het speciaalchemieconcern. Hij zat 20 jaar in het bestuur van DSM en is al 32 jaar in dienst van de onderneming. Sijbesma blijft nog tot mei volgend jaar betrokken bij het bedrijf om de overgang soepel te laten verlopen.

De taken van de zestigjarige Sijbesma worden overgenomen door bestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze. Matchett is momenteel de financieel directeur van de onderneming. De Vreeze is als operationeel directeur aan DSM verbonden. Het gedeelde leiderschap zullen zij met hun huidige rollen combineren.

Sijbesma laat de reden van zijn vertrek ongewis en zegt op een ander moment over nieuwe stappen in zijn loopbaan uit te wijden. De scheidend topman zegt in een verklaring het een voorrecht te hebben gevonden om DSM zo lang te dienen. President-commissaris Rob Routs stelt dat DSM onder leiding van Sijbesma is getransformeerd tot een gezond, krachtig, duurzaam en innovatief bedrijf.

Duurzaamheid

Sijbesma maakt zich al jaren hard voor duurzaamheid en wil zich daar ook in het vervolg van zijn carrière voor blijven inzetten. Volgens hem kunnen bedrijven het zich niet permitteren om maatschappelijke trends en risico's te negeren, omdat ze dan problemen kunnen krijgen met het aantrekken van talent of kunnen stuiten op consumenten die het bedrijf links laten liggen. "Dan verlies je je bestaansrecht."

Hij is ook een groot voorstander van CO2-beprijzing voor bedrijven. Volgens hem is dat noodzakelijk omdat bedrijven een bijdrage moeten leveren aan de klimaatdoelen van Parijs.