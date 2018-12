Beursweek in teken van handel, brexit en olie

Gepubliceerd op | Views: 1.503 | Onderwerpen: Brexit, energie

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Beleggers hebben komende week weinig bedrijfsnieuws om op te varen. In plaats daarvan verwerken ze de Amerikaanse en Chinese handelswapenstilstand in Buenos Aires. Ook werpt de stemming in het Britse parlement over de brexit een schaduw vooruit en komt de OPEC bijeen om de strategie voor volgend jaar te bepalen.

Presidenten Donald Trump en Xi Jinping spraken af de komende drie maanden verder te onderhandelen over een handelsakkoord tussen hun landen. In ruil daarvoor verhoogt Trump de importheffingen op Chinese producten op 1 januari niet. China gaat op zijn beurt onder meer Amerikaanse producten kopen om de handelsbalans wat evenwichtiger te krijgen.

In Europa krijgt de brexit weer aandacht. Dinsdag begint het Britse Lagerhuis aan vijf dagen debat over het door premier Theresa May gesloten akkoord. Op 11 december stemt het Britse parlement dan over dat akkoord. Het is nog hoogst onzeker of May genoeg parlementariërs aan haar zijde krijgt.

Minuut stilte

Verder gaan de Amerikaanse beurzen woensdag dicht vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush. Op maandag wordt er op de New York Stock Exchange en de Nasdaq al een minuut stilte in acht genomen voor Bush, die vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. Hij was president van 1989 tot 1993.

President Jerome Powell van de Federal Reserve zou woensdag in het Amerikaanse Congres getuigen over de economische vooruitzichten. Het is nog onduidelijk of die zitting naar een andere dag wordt geschoven. Ook staat de uitgifte van het Beige Book van de Fed die woensdag dag gepland.

Olieproductie

Komende week komen ook de olieproducerende landen verenigd in de OPEC bijeen op het hoofdkwartier van de organisatie in Wenen. Daar gaan ze de productieplannen voor 2019 bespreken. Verwacht wordt dat de olieproductie wordt teruggeschroefd. Daarmee zou de recente daling van de olieprijs tot staan gebracht moeten worden. Qua macro-economische cijfers staan aan het begin van de week veel inkoopmanagersindexcijfers op stapel. Later in de week komen onder meer nog Nederlandse inflatiecijfers en cijfers over de Amerikaanse werkloosheid naar buiten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag 0,2 procent lager op 519,37 punten. De MidKap leverde 1 procent in tot 696,87 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent, die in Parijs sloot vrijwel vlak. Wall Street eindigde duidelijk in de plus.