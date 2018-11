Van Lanschot ziet beheerd vermogen groeien

Gepubliceerd op | Views: 302

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal meer kapitaal onder beheer gekregen. Daardoor stegen ook de provisie-inkomsten, maakte de vermogensbeheerder bekend in een kwartaalupdate. Financieel topman Constant Korthout zegt ,,tevreden'' te zijn over de resultaten.

Het beheerd vermogen nam toe tot 70,4 miljard euro, tegen 69,1 miljard euro aan het einde van het tweede kwartaal. Dat is onder meer te danken aan een netto-instroom van 1,2 miljard euro bij de onderdelen Private Banking en Asset Management.

Van Lanschot stelde zich eerder ten doel de kosten te verlagen. Volgens de bank is het kostenniveau in het derde kwartaal inderdaad gedaald ten opzichte van de voorgaande verslagperiodes. Dat komt overigens ook door seizoensinvloeden.

De leidende graadmeter voor kapitaalbuffers liep in het voorbije kwartaal terug, mede door de aftrek van een voorgenomen kapitaaluitkering van 60 miljoen euro. De zeogeheten CET1-ratio kwam daardoor uit op 20,6 procent, tegen 21,4 procent aan het einde van het eerste halfjaar.