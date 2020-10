VDL koopt maker van pluimveesystemen

Gepubliceerd op | Views: 442

EINDHOVEN (ANP) - Industrieconcern VDL Groep breidt zijn activiteiten op het vlak van veeteelt uit met een nieuwe overname. Het van oorsprong Eindhovense bedrijf koopt Jansen Poultry Equipment (JPE), een producent van systemen voor kippenstallen en pluimveeverwerkers.

Het in 1986 opgerichte JPE is naar eigen zeggen een van 's werelds grootste producenten van pluimveesystemen. Het bedrijf verkoopt kippenboeren onder andere geautomatiseerde stellages voor het in- en uitladen van vleeskuikens. Ook levert het Barneveldse bedrijf legnesten die de eierproductie zouden bevorderen. JPE had vorig jaar een omzet van 50 miljoen euro. Het bedrijf is actief in meer dan 80 landen.

Voor VDL is JPE een welkome aanvulling op zijn onderdeel Agrotech. Dat onderdeel is zelf gespecialiseerd in automatische voedersystemen voor varkenshouderijen en pluimvee en levert complete stalinrichtingen. Door de overname kan VDL zijn aanbod verbreden.

Na de overname krijgt VDL, onder andere eigenaar van de autofabriek NedCar in Born, ook een veel groter personeelsbestand voor agrotechniek onder zijn hoede. JPE telt 125 medewerkers, terwijl VDL Agrotech zo'n zestig medewerkers heeft.

Een woordvoerder van VDL laat weten dat er door de overname geen banen verloren gaan. Welk bedrag het bedrijf voor JPE betaalt, is niet bekendgemaakt.