Topman De Groot weg bij Vastned

AMSTERDAM (AFN) - Topman Taco de Groot vertrekt begin december bij winkelvastgoedfonds Vastned. Hij is samen met de raad van commissarissen tot de conclusie gekomen dat er een nieuwe topman nodig is nu er een nieuwe fase aantreedt voor Vastned, meldt het bedrijf. De Groots taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Reinier Walta.

De Groot staat al negen jaar aan het roer bij Vastned dat zich onder zijn leiding heeft gericht op topwinkellocaties. Door de corona-uitbraak zijn ontwikkelingen in het winkellandschap versneld en heeft het vastgoedfonds ook zijn strategie-update naar voren gehaald. De nieuwe strategie wordt nu in februari gelijk met de jaarcijfers bekendgemaakt. Volgens Vastned is daarom een vertrek van de topman op dit moment ook logisch.

Het vertrek van De Groot hangt ook samen met "de opstelling van een grootaandeelhouder". Mede daardoor heeft De Groot naar eigen zeggen het initiatief genomen om zijn positie bespreekbaar te maken bij de commissarissen. Een zegsman van Vastned wilde niet aangeven wie de grootaandeelhouder is, en of deze druk heeft uitgevoerd op De Groot om te vertrekken.

De raad van commissarissen van Vastned gaat op zoek naar een nieuwe topman.