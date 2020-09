'Positief begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.235

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag naar verwachting hoger beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast wordt onder meer uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen.

Op het Damrak staat Unilever in de belangstelling. De producent van levensmiddelen en schoonmaakproducten investeert 1 miljard euro om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen. In 2030 wil het concern geen fossiele brandstoffen meer gebruiken voor de productie van schoonmaakmiddelen. Het bedrijf meldde daarnaast het Amerikaanse bedrijf Liquid I.V. over te nemen, dat zich bezighoudt met mixen voor energie- en vitaminedrankjes.

De aandelen van betalingsdienstverlener Adyen en techinvesteerder Prosus zullen mogelijk bewegen op de aankondiging dat beide bedrijven een plek krijgen in de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen. Speciaalchemiebedrijf Corbion wordt opgenomen in de Stoxx Europe 600.

Boskalis

Baggeraar Boskalis lieten weten orders te hebben gekregen in Schotland en Turkije. Vastned kondigde aan dat de topman van het vastgoedbedrijf per 1 december terugtreedt. Het bedrijf gaat op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. De huidige financiële bestuurder zal de taken van de topman na 1 december waarnemen.

Aedifica kwam nog met cijfers. Het Belgische zorgvastgoedbedrijf, dat ook een notering heeft in Amsterdam, wist de winst in de twaalf maanden tot en met juni stevig op te voeren. Ook de waarde van het vastgoed in bezit van het bedrijf nam aanzienlijk toe, wat voor een groot deel te danken is aan de overname van het Finse Hoivatilat.

Koersen

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld. De AEX-index steeg 0,6 procent tot 552,22 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 806,16 punten. Frankfurt won 0,2 procent en Parijs verloor 0,2 procent. Londen zakte 1,7 procent. Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 28.645,66 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,1904 dollar waard tegen 1,1951 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 43,17 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 45,99 dollar per vat.