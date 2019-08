'Strukton-baas moet tonnen betalen aan ex'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Gerard Sanderink, de eigenaar van bouwbedrijf Strukton en automatiseringsbedrijf Centric moet zijn ex-vriendin Brigitte van Eegten 200.000 euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Sanderink had niet voldaan aan een eerdere uitspraak om een rectificatie te plaatsen na beschuldigingen aan het adres van Van Eegten, schrijft Het Financieele Dagblad.

Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton. In plaats van het plaatsen van een rectificatie herhaalde hij zijn beschuldigingen in de media en op de website van Strukton. De rechter legde ook een nieuwe, hogere dwangsom op.

De FIOD onderzoekt Strukton vanwege een opdracht voor de bouw aan een metro in Saudi-Arabië. Daarbij zouden door het bouwbedrijf steekpenningen zijn betaald.