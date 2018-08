Signify plaatst slim systeem in hotel Azië

Gepubliceerd op | Views: 473 | Onderwerpen: Azië

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify gaat een slim systeem installeren in Swissôtel The Stamford in Singapore. Gasten kunnen met het systeem genaamd Interact Hospitality verlichting bedienen, temperatuur wijzigen en verzoeken om roomservice met slechts één druk op de knop.

Signify spreekt van een verder stap bij het realiseren van het hotel van de toekomst. Zo gaan lichten automatisch aan wanneer een gast binnenkomt. Systemen worden uitgeschakeld om energie te besparen als de gast vertrekt. Voorkeuren voor bijvoorbeeld airco worden onthouden en het systeem weet wanneer iemand zich in de kamer begeeft, waardoor personeel niet onnodig hoeft te storen voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden.

Financiële details over de deal met AccorHotels, eigenaar van The Stamford, werden niet gegeven.