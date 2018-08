Gepubliceerd op | Views: 1.099

NIEUWEGEIN (AFN) - Ordina heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een hogere omzet en winst. Volgens topman Jo Maes van de ICT-dienstverlener werpen de eerder doorgevoerde operationele verbeteringen hun vruchten af.

Ordina verdiende in Nederland vooral meer geld met overheidsopdrachten, terwijl ook werd geprofiteerd van kostenbesparingen. Verder bleef het bedrijf in België en Luxemburg ,,onverminderd goed" presteren".

De opbrengsten kwamen in het tweede kwartaal uit op 87,6 miljoen euro, 4,8 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. In Nederland viel de omzet bijna 3 procent hoger uit terwijl in België en Luxemburg samen sprake was van krap 10 procent. Het bedrijfsresultaat steeg naar 4,1 miljoen euro, waar dit een jaar eerder 2,7 miljoen euro was.

Volgens Maes blijft de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging voor Ordina en is het verloop binnen de organisatie nog steeds te hoog. Het IT-bedrijf wist in de eerste helft van het jaar 133 werknemers via het ,,Young Professionals-programma" te strikken. Dat betekende een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.