Europese producentenprijzen dalen verder

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De Europese industriële producentenprijzen zijn in mei verder gedaald, vooral in de energiesector. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat daalden de prijzen die Europese fabrikanten in de eurozone voor hun producten vragen in mei met 0,6 procent ten opzichte van april. Op jaarbasis zijn de producentenprijzen in de eurozone met 5 procent gedaald.

De prijzen in de energiesector daalden in mei met 17,2 procent op jaarbasis. Ten opzichte van april daalden de prijzen verder met 1,4 procent.

In Nederland daalden de producentenprijzen in mei volgens Eurostat met 0,9 procent ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis vielen de producentenprijzen 6,4 procent lager uit.