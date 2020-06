Meeste winkelcentra Unibail-Rodamco-Westfield heropend

Gepubliceerd op | Views: 104

PARIJS (AFN) - De meeste winkelcentra van winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zijn inmiddels heropend na de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen. Volgens URW gaat het om 65 van de 90 winkelcentra die de deuren weer hebben geopend, waaronder in Frankrijk en Los Angeles.

Het bedrijf spreekt van "sterke vooruitgang" bij het heropenen van winkelcentra. De resterende locaties zouden per 8 juni in Spanje moeten heropenen en per 15 juni in Londen. URW verwacht dat minstens 87 procent van de winkelcentra vanaf 15 juni weer in gebruik is. Dat cijfer neemt waarschijnlijk verder toe omdat in de Verenigde Staten in steeds meer staten de coronaregels worden versoepeld.

Het vastgoedbedrijf meldde verder dat bezoekers van winkelcentra weer terugkeren na heropening en in het algemeen in grotere aantallen dan verwacht. Verder lijken winkeliers in de winkelcentra van URW goede zaken te doen, met beter dan verwachte verkopen.