Topman van Nokia neemt afscheid na strijd om 5G

ESPOO (AFN/BLOOMBERG) - Topman Rajeev Suri van Nokia neemt eind augustus afscheid van het Finse netwerktechnologiebedrijf. In zijn vijf jaar bij het concern lukte het Suri niet om een voorsprong op te bouwen met 5G, het snelle internet voor mobiel. Suri maakt plaats voor Pekka Lundmark, die komt van elektriciteitsconcern Fortum Oyj.

Nokia loopt achter op concurrenten als Ericsson en Huawei in de uitrol van het 5G-netwerk. Het lukte het concern onder de leiding van Suri niet om eigen chipsets te ontwikkelen. Daardoor moest Nokia duurdere alternatieven inkopen, wat de kosten opvoerde en een hap nam uit de winstgevendheid. Het resultaat was dat het technologiebedrijf zijn dividend in het afgelopen najaar schrapte. Op de financiële markt verloor het aandeel Nokia in het afgelopen jaar zo'n derde van zijn marktwaarde.

Lundmark heeft zich volgens Nokia in het verleden bewezen als een topman die een bedrijf voor de toekomst kan voorbereiden. Daarnaast heeft hij ervaring met de belangrijke markten voor Nokia in China en de Verenigde Staten, aldus de president-commissaris van het Finse bedrijf.