Schuim uit matras kan weer nieuwe matras worden

LELYSTAD (ANP) - Door een nieuwe techniek kan het schuim uit oude matrassen weer nieuw schuim worden. In een nieuwe fabriek in Lelystad gaat recyclingsbedrijf RetourMatras die techniek toepassen. Het bedrijf werkt voor ontwikkeling van die techniek samen met afvalverwerker Renewi, IKEA's matrassenproducent Ikano en IKEA.

Sinds enkele jaren is het verplicht om matrassen te recyclen en tot nu toe werd het schuim verwerkt tot andere producten. RetourMatras maakte daar bijvoorbeeld een ondergrond voor speeltuinen van. Met de nieuwe techniek kan het schuim worden omgezet in polyol, een grondstof voor het maken van nieuw schuim. Daarmee kan elk onderdeel van de matras weer gebruikt worden in een nieuwe matras.

Voor de bouw van de nieuwe fabriek die later dit jaar opengaat kreeg RetourMatras een nieuwe investering van Ingka Investments, de investeringstak van het meubelbedrijf. Eerder stak Ingka Investments ook al geld in het recyclingbedrijf.

Door de nieuwe investering kan RetourMatras ook verder uitbreiden. Het bedrijf heeft nu al fabrieken in Alphen aan den Rijn, Lelystad en het Brabantse plaatsje Zeeland. Daar komt behalve de nieuwe fabriek in Lelystad ook een fabriek in Etten-Leur bij. Verder wil RetourMatras een eerste fabriek in België openen.

RetourMatras kan momenteel nog jaarlijks zo'n miljoen matrassen recyclen. Ieder jaar worden er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen matrassen afgedankt.