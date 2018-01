Gepubliceerd op | Views: 830 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Alle agendapunten op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Value8 zijn goedgekeurd. Het ging onder meer om de vaststelling van de jaarrekening over 2016.

Eerder dit jaar had Value8 nog problemen met de jaarrekening over dat boekjaar en werd de accountantsverklaring te laat ingediend. Value8 gaf aan de aandeelhouders voor hun steun te bedanken. ,,Met deze vergadering is dit hoofdstuk afgesloten en komt de focus weer ten volle op de toekomst liggen.''