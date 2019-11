ASMI begint met aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 325

ALMERE (AFN) - Chiptoeleverancier ASMI is begonnen met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van maximaal 100 miljoen euro. Dat programma loopt tot uiterlijk 19 november 2020, maar het bedrijf streeft er naar de inkoop ruim voor die datum af te ronden.

In juli kondigde ASMI al aan dat het bestuur goedkeuring had gegeven aan de inkoop. Het bedrijf zal wekelijks een update geven over de voortgang van het programma.