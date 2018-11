ING en ASMI blikvangers op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Financieel concern ING en chiptoeleverancier ASMI straalden donderdag op het Damrak. ING was veruit de sterkste stijger in de leidende AEX-index. ASMI deed onmiskenbaar niet onder voor ING bij de middelgrote fondsen. Kwartaalberichten van de bedrijven werden overduidelijk goed ontvangen. Het beeld op de Europese beurzen was wisselend.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,4 procent op 520,80 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 746,68 punten. Londen en Parijs sloten de sessie met verliezen tot 0,2 procent. In Frankfurt ging de leidende graadmeter met 0,2 procent winst de handel uit.

ING steeg 5,7 procent. Het financiële concern zag de kwartaalwinst kelderen door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen voor witwassen. Zonder die last presteerde ING wel beter dan verwacht.

In de MidKap was ASMI de grootste stijger met een winst van bijna 11 procent na een sterk kwartaalbericht. Het orderboek nam met een record toe. Verder vielen winst en omzet hoger uit.