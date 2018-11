'Vopak houdt winst op peil'

Gepubliceerd op | Views: 269

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal een vrij stabiele winst behaald in vergelijking met het tweede kwartaal en met een jaar eerder. De analistenconsensus voor het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) ligt op 179 miljoen euro. Dat resultaat was in de voorgaande periode 180,7 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2017 een bedrag van 176,4 miljoen euro.

Vopak komt maandag voorbeurs met resultaten naar buiten. Het bedrijf waarschuwde eerder dat de resultaten dit jaar onder druk zouden komen te staan door de zwakkere vraag naar opslagdiensten in de oliemarkt en negatieve wisselkoerseffecten. Mede dankzij besparingen en de uitbreiding van opslagcapaciteit ziet Vopak de mogelijkheid om het resultaat volgend jaar aanzienlijk te verbeteren.

Bij de cijfers over het tweede kwartaal kondigde het bedrijf aan een strategisch onderzoek te gaan uitvoeren, waarbij de marktwaarde van zijn terminals in Algeciras, Amsterdam, Hamburg en Tallinn wordt getest. Dit kan resulteren in een verkoop. In een vooruitblik schrijft KBC Securities dan ook met bijzondere aandacht te zullen kijken naar nieuws over voortgang bij dit proces.

Vopak houdt op 27 november in Houston, Texas zijn Capital Markets Day.