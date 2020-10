Senaat roept topmannen Facebook, Google en Twitter op het matje

Gepubliceerd op | Views: 892 | Onderwerpen: Twitter

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Een belangrijke commissie van de Amerikaanse Senaat heeft donderdag ingestemd met het dagvaarden van de topmannen van techgiganten Facebook, Google en Twitter. Ze moeten getuigen over een wettelijke bescherming die cruciaal is voor het bedrijfsmodel van de onlineplatformen.

Washington maakt zich in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november zorgen om de toenemende macht van de drie bedrijven. De bedrijven zijn nu nog beschermd tegen rechtszaken over de inhoud die gebruikers plaatsen op de platformen.

Volgens de voorzitter van de commissie is het in het licht van de verkiezingen "absoluut noodzakelijk" dat de commissie en het Amerikaanse volk een "volledige verantwoording" krijgen van de topmannen "over hun praktijken voor het modereren" van wat er geplaatst wordt.

Privacywet

De Senaat ging over tot de dagvaarding van Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) en Jack Dorsey (Twitter) nadat het niet lukte om een deal te sluiten over een vrijwillige getuigenis voor de handelscommissie van de Senaat.

De commissie wil de bedrijven ook bevragen over een federale privacywet en het samenvoegen van onderdelen van de bedrijven.