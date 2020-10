Aantal uitkeringsaanvragen VS daalt weer

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Vorige week hebben opnieuw 837.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, wat er minder zijn dan in de week daarvoor. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Daarmee wordt de daling van de afgelopen tijd voortgezet na een onverwachte stijging een week eerder. Het cijfer van die week werd bijgesteld tot 873.000, van een eerder gemelde 870.000.

Economen rekenden in doorsnee op een daling naar 850.000 nieuwe aanvragen, maar die afname viel dus iets sterker uit. Door de coronacrisis hebben in de afgelopen maanden al tientallen miljoenen mensen in de Verenigde Staten een beroep gedaan op het sociale vangnet. Dat er wekelijks nog honderdduizenden Amerikanen bij de overheid aankloppen voor een uitkering, is te verklaren door de grote reorganisaties van bedrijven die last hebben van de crisis.

Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen in de VS maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst daar net onder. Sindsdien zet de daling langzaam door.