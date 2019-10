Unilever koopt huidzorgmerk Lenor Japan

Gepubliceerd op | Views: 261 | Onderwerpen: Japan

ROTTERDAM (AFN) - Unilever koopt het huidverzorgingsmerk Lenor Japan, dat aanwezig is in Japan en China. Dat maakte Unilever bekend zonder financiële details over de deal naar buiten te brengen.

Unilever spreekt van een welkome aanvulling op de portefeuille van huidverzorgings- en schoonheidsmerken van het bedrijf en een opwindende kans voor verkoop van huidverzorging gestoeld op Japanse basis.