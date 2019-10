KLM bereikt akkoord met bonden over cao

Gepubliceerd op | Views: 557 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een cao-akkoord met de vakbonden voor grondpersoneel, cabinepersoneel en piloten. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt. De afgelopen twee dagen werd onderhandeld na meerdere dagen met werkonderbrekingen.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, winstuitkering, roosters en minder flexwerkers. Het grondpersoneel krijgt er in vier stappen 8,5 procent salaris bij. Cabinepersoneel en piloten krijgen 7 procent meer salaris in drie stappen. De cao heeft een looptijd van twee jaar en negen maanden en gaat met terugwerkende kracht op 1 juni dit jaar in.

Het onderhandelingsresultaat moet nog worden goedgekeurd door de leden van de acht betrokken vakbonden. Dat moet de komende weken gebeuren. Tot die tijd zijn verdere acties van de baan.

Onderhandelingen

De afgelopen tijd werd er verschillende keren onderhandeld over de verschillende cao's, maar dat liep steeds op niets uit. Het grondpersoneel besloot daarop enkele keren het werk een paar uur neer te leggen wat tot de uitval van verschillende vluchten leidde.

Het cabinepersoneel dacht nog na over werkonderbrekingen, maar ging wel strikter volgens de vorige cao werken. Dat betekende dat KLM minder flexibel zou worden omdat de luchtvaartmaatschappij toestemming nodig heeft van cabinevakbond VNC als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt.

Vorige week nodigde KLM de bonden opnieuw uit aan de onderhandelingstafel, waarbij VNC als laatste besloot om aan te sluiten. Voor verschillende bonden was het de laatste kans voor KLM.