Positief veiligheidsonderzoek Philips

AMSTERDAM (AFN) - Een extern onderzoek naar het behandelingshulpmiddel Stellarex van Philips heeft aangetoond dat het middel bij bepaald gebruik veilig is. Dat meldt het medisch technologiebedrijf.

Stellarex is een met een medicijn bedekt ballonnetje dat wordt gebruikt tegen vaatvernauwing in de onderbenen. De onderzoekers bekeken over een periode van drie jaar lang de gevolgen van gebruik van het middel. Stellarex bleek geen extra gevaar op complicaties of overlijden te hebben ten opzichte van de huidige standaardbehandeling, ballonnetjes zonder medicijn erop.