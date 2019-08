'Beter Bed zet stap in juiste richting'

Gepubliceerd op | Views: 968

AMSTERDAM (AFN) - Dat Beter Bed de eerste helft van een aanvullende lening in handen heeft gekregen na het behalen van bepaalde doelstellingen, betekent voor de beddenverkoper weer een stap in de goede richting. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport. Ze wijzen er daarbij op dat het bedrijf werk maakt van het aanpakken van zijn liquiditeitsproblemen.

Beter Bed weet zich verzekerd van een bedrag van 3,5 miljoen euro. Die lening is de onderneming met drie grote aandeelhouders overeengekomen. Beter Bed krijgt nog eens 3,5 miljoen euro zodra het bedrijfsplan door een onafhankelijk bedrijf is goedgekeurd.

Beter Bed liet verder weten dat het bedrijf voortgang boekt met de verkoop van Matratzen Concord. Er zijn gesprekken met meerdere geïnteresseerde partijen. KBC zei de stappen van Beter Bed, dat eind augustus met kwartaalcijfers komt, af te wachten. De bank houdt vast aan zijn hold-advies op Beter Bed met een koersdoel van 2,50 euro.

Het aandeel Beter Bed stond donderdag omstreeks 09.20 uur 8,7 procent lager op 1,98 euro.