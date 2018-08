Gepubliceerd op | Views: 363

AMSTERDAM (AFN) - Winkelverhuurder Vastned heeft zijn direct resultaat in het eerste halfjaar verder opgevoerd. Topman Taco de Groot spreekt van ,,goede resultaten'' en hij blijft daarom bij de eerder uitgesproken verwachting om in heel 2018 een direct resultaat neer te zetten van 2,10 tot 2,20 euro per aandeel.

Het direct resultaat nam toe van 20,2 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar tot 21,5 miljoen euro. Per aandeel ging het nu om 1,18 euro. Het resultaat na belastingen lag wel een stuk lager: op 34,1 miljoen euro tegen 71,4 miljoen euro een jaar eerder. Dit werd vooral veroorzaakt door lagere positieve waardemutaties ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lagere nettohuuropbrengsten als gevolg van de desinvesteringen in Nederland en Frankrijk werden gecompenseerd door de ontvangen afkoopsom van Forever 21 voor panden aan de Kalverstraat en het Rokin in Amsterdam. Daarnaast zijn de rentelasten afgenomen als gevolg van desinvesteringen en door de herfinanciering van de leningenportefeuille in België.

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de belangrijkste panden van Vastned bleef verder hoog op 96,9 procent, maar liep wel iets terug door door het recente vertrek van Salvatore Ferragamo in Madrid. Het bedrijf is voor het betreffende pand inmiddels in onderhandeling met verschillende nieuwe potentiële huurders.

,,De retailmarkt is nog altijd in transitie en verschillende retailers hebben moeite om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Daarnaast is aantrekkelijk vastgoed kostbaar en schaars, waardoor wij voorzichtig blijven met het doen van acquisities'', zei De Groot verder nog in een toelichting.