'Avantium geeft meer uit dan gedacht'

Gepubliceerd op | Views: 319

AMSTERDAM (AFN) - Avantium gaat iets sneller door zijn kapitaal heen dan gedacht. Dat concludeert een analist van KBC Securities in reactie op de halfjaarcijfers van het chemiebedrijf.

De resultaten liggen dicht bij de verwachtingen van de marktkenners, maar de weg naar winstgevendheid is nog lang. ,,We blijven van mening dat Avantium niet genoeg geld in kas heeft om te periode tot winstgevendheid te overbruggen."

KBC heeft een hold-advies met een koersdoel van 5,50 euro op het aandeel. Avantium zakte omstreeks 09.10 uur 0,3 procent op 5,98 euro.