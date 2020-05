Gepubliceerd op | Views: 722

AMSTERDAM (AFN) - De uiteindelijke impact van de coronacrisis op veevoederbedrijf ForFarmers is onduidelijk. Hoewel de huidige impact beperkt is, veranderen de marktomstandigheden bij klanten wel. Met bijbehorende uitdagingen, zo constateren analisten van KBC Securities vrijdag in een reactie op het handelsbericht van het veevoerbedrijf. De marktvorsers hanteren een hold-advies op het aandeel en een koersdoel van 6 euro.

In zijn kernprocessen ervaart ForFarmers vooralsnog niet al te veel hinder van de coronacrisis, zo benadrukte het in een verklaring. Kijkend naar de eerste helft van dit jaar verwacht ForFarmers een verbetering van het bedrijfsresultaat, al houdt het bedrijf vanwege het rondwarende virus een slag om de arm. Omdat het bedrijf in de huidige crisistijd als vitaal is aangemerkt kan het werk zonder te veel verstoringen doorgaan. Ook de vraag valt daardoor niet opeens weg.

Het aandeel ForFarmers sloot donderdag op 6,08 euro.