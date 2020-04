AEX doet flinke stap terug

Die kop is al een paar uurtjes oud,vanmorgen stond de aex nog een stuk lager,door mijn nieuwe topspeler; shelletje en natuurlijk ook ahold is het verlies behoorlijk verminderd,voor ahold verwacht ik een terugslag,heel veel mensen hebben waanzinnig veel ingeslagen in de supermarkten,wat eetbaar is moet natuurlijk wel op tijd op,het kon de komende tijd wel eens heel rustig worden bij de supers!

Shelletje gaat nog verder omhoog denk ik,trumpio belde poetin om over de olie te praten,maar dat is mislukt denk ik,anders had hij wel snoevend zijn succes gemeld,poetin wil hem alleen maar helpen tegen de gezamelijke vijand;corona,het is wel opvallend,dat het smalende presidentje over het china virus,nu zelf de hardste klappen krijgt,het kwaad straft zichzelf denk ik!!

Pijnlijk,legt de zeer hoge corona score ook het belabberde sociale stelsel bloot in amerika,de toch al zwaar beproefde armen,zijn de slachtoffers,groot kapitalisten kunnen tegen hoge prijzen in grotten onderduiken,tot de corona storm geluuwd is!!

De saoedies zullen ook wel naar hogere olieprijzen beginnen te verlangen,ze verdienen nog wel bij deze prijs,maar hun landsbegroting is gebaseerd op een prijs van 50$ per vat,ik verwacht niet dat die schatrijke arabieren op een houtje gaan bijten,let op;er komt heus wel een produktie beperking aan!!