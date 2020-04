Dit is iets voor de Europese Commissie, prijs afspraken is toch kartel vorming!

De auto industrie, blikvoer en zelf appelmoes producenten krijgen hiervoor een boete, maar die met de grootste omzetten mogen dat.

Hier is een miljarden boete op zijn plaats.

Sorry, ik heb het niet begrepen, de OPEC is een Oliekartel, hierdoor is er geen kartelvorming omdat het reeds een kartel is en vallen zijn door internationale afspraken erbuiten en wij betalen hierdoor tot 30-40% teveel.