Beursblik: ING verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,75 naar 1,50 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Marc Zwartsenburg verlaagde het koersdoel, nadat hij zijn taxaties neerwaarts bijstelde. Ook ziet de analist de nodige onzekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van de outlook dit jaar. Het zicht op de ontwikkeling van de pakketvolumes blijft volgens Zwartsenburg ook beperkt, wijzend op de concurrentiedruk en het lagere consumentenvertrouwen. Naast tariefsverhogingen, dient PostNL maatregelen te nemen om significante kosten te besparen om zo de inflatiedruk het hoofd te bieden. De outlook voor 2023 noemde de analist uitdagend, waarbij er de nodige neerwaartse risico's zijn. De schuldratio laat bovendien weinig bewegingsruimte over, waardoor het dividend mogelijk in het gedrang komt. "Al denken we dat het dividend gehandhaafd wordt dit jaar, zelfs als de schuldratio boven de 2,0 uitkomt", aldus Zwartsenburg. Het inkoopprogramma van eigen aandelen lijkt volgens de analist evenwel met minstens twee jaar te zijn uitgesteld. Het aandeel PostNL koerste dinsdagochtend 2,4 procent lager op 1,61 euro. Bron: ABM Financial News

