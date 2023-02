Update 3: Allfunds geeft details bod Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursbedrijf Euronext heeft een bod van 8,75 euro per aandeel uitgebracht op het Spaanse Allfunds. Dit bevestigde het Spaanse bedrijf woensdag, nadat Euronext reageerde op mediageruchten door aan te geven dat het een indicatief bod had uitgebracht.?? Allfunds bestudeert het overnamebod nu en zal hier te zijner tijd op antwoorden.??Het bod luidt voor 5,69 euro in aandelen, aangevuld met 0,04059 aandeel Euronext per aandeel Allfunds. Voor aandelen die zich aanmelden komt daar nog een contante 'ticking fee' bij ter waarde van 5,5 procent per jaar, die loopt tot maximaal 31 maart 2024 of wanneer het bod sluit.?? Het Spaanse wealth management platform noteert nu 17 procent hoger op 8,58 euro. Even tevoren was dit zelfs ruim boven het bod, op 9,45 euro. ??Eerder schoot de koers van Allfunds al omhoog op het bericht van Bloomberg dat Euronext een overname van het Spaanse bedrijf overwoog. Euronext bevestigde dit bericht en nu is dus ook het overnamebedrag bekend.? ?Euronext heeft aan Allfunds laten weten te hebben gesproken met de aandeelhouders Hellman & Friedman en BNP Paribas, die samen een belang van 46,4 procent hebben in Allfunds, om steun te krijgen voor het bod. Allfunds was niet bij die gesprekken aanwezig. ??Allfunds, dat in het voorjaar van 2021 een notering in Amsterdam kreeg, heeft bij deze koers een marktkapitalisatie van 5,4 miljard euro.?? Sinds begin dit jaar steeg de koers al 28 procent, maar in de afgelopen 12 maanden was er juist een koersverlies van 27 procent.?? Vorig jaar nam Allfunds nog het Spaanse Web Financial Group over voor ongeveer 145 miljoen euro.?? Het aandeel Euronext daalde woensdag circa 6 procent. Update: om meer informatie toe te voegen over bod. Bron: ABM Financial News

