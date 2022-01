'Aandeel Galapagos zal positief reageren op benoeming topman'

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van Galapagos zal naar verwachting positief reageren op de benoeming van Paul Stoffels tot CEO van het biotechbedrijf per 1 april 2022. Dit schreef zakenbank Jefferies donderdagochtend in een reactie op het nieuws van de benoeming.

Jefferies omschrijft Stoffels als een zwaargewicht en kopt "Pulling All the Stoffels Out with New CEO Hire".

Stoffels was hiervoor chief scientific officer van Johnson & Johnson, waar hij aan het hoofd stond van de onderzoeks- en productpijplijn van het bedrijf. Onder meer het coronavaccin van Johnson & Johnson werd onder leiding van Stoffels ontwikkeld.

Als medeoprichter en voormalig lid van de raad van bestuur van het biotechbedrijf kent Stoffels de cultuur en pijplijn van producten van het concern goed, aldus de zakenbank.

Stoffels volgt per 1 april oprichter Onno van de Stolpe op als topman.

Stoffels neemt de leiding bij Galapagos over in een periode dat het bedrijf in zwaar weer verkeert. Met name het besluit van de Amerikaanse toezichthouder FDA om filgotinib niet toe te laten op de Amerikaanse markt leidde een koersval van het aandeel in.

Analist Peter Welford meent dat Stoffels het vertrouwen van beleggers in de pijplijn van Galapagos zal moeten terugwinnen.

Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos met een koersdoel van 53,00 euro.