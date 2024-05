ARTIKEL

GERELATEERDE INSTRUMENTEN

Beursblik: Goldman plakt koopadvies op WDP

Bericht delen via:



Door ABM Financial News op dinsdag 14 mei 2024

Views: 104

Beursblik: Goldman plakt koopadvies op WDP

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van WDP met een koopadvies en een koersdoel van 30,80 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank.



De logistieke vastgoedbelegger WDP bezit volgens de zakenbank een moderne logistieke vastgoedportefeuille, met een hoge bezettingsgraad, waarbij de huren zijn geïndexeerd met de inflatie. Daarnaast heeft de vastgoedbelegger de kosten goed onder controle, waardoor er sprake is van een "sterke operationele groei".



Vooruitblikkend benadrukte Goldman dat WDP de komende jaren voor anderhalf miljard euro gaat investeren, waarbij het mikt op een hoog rendement.



Tot slot is de balans van WDP volgens de zakenbank sterk, en zijn de schulden goed afgedekt.



Het aandeel WDP sloot maandag op 25,90 euro.