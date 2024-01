Laatst ging ik weer eens de mist in met een directe investering in een hoog risico fonds, Onward Medical. Dit terwijl ik wist dat het ook een belegging is van holding GIMV (hebben 10% van de aandelen Onward). Achteraf had ik dan ook gewoon in GIMV moeten beleggen, want ze hebben nog meer mooie bedrijven in portefeuille ook.Voor een eventuele verdere analyse van GIMV, zie beleggers belangen van vorige week, staat een stuk over GIMV in.Daarom leek het mij aardig om een lijstje te maken met (holding) fondsen die direct een belang hebben in de hoger risico bedrijven, maar waar wij dus door een aankoop in dat fonds minder risico lopen en wel mee kunnen liften op succes. Uiteraard zijn de belangen daarmee ook minder groot en krijg je ook belangen in bedrijven die je minder zullen trekken. Dus doe je eigen DD.In het lijstje ook fondsen die (nog) niet beursgenoteerd zijn en op deze manier nu wel al in te beleggen is.Hebben jullie nog aanvullingen?D'ieteren (BE) -> CarglassMolten Ventures (UK) -> Revolut (zorgenkindje geweest, maar ook in NL groeiende en uitbreidend) * Long MoltenGIMV (BE) -> Onward Medical (beursgenoteerd BE)GIMV (BE) -> Cegeka www.consultancy.nl/nieuws/50492/overn... TMT Investments (UK) -> Bolt (mobiliteit) * Long TMT3i (UK) -> Action (zo vaak getwijfeld, had ik maar.....)Suro Capital Corp (VS) -> Learneo (voorheen Course Hero)Kinnevik (SE) -> Tele2 (beursgenoteerd SE) is de pinautomaat voor startup investering / SpringHealth/TravelPerk (https://www.eu-startups.com/2024/01/barcelona-based-travelperk-snaps-an-additional-e95-million-to-hit-the-gas-and-speed-away-hyper-growth/) *Long KinnevikAdd Value Fund (NL) -> Ebusco (beursgenoteerd NL) Hoewel een vreemde eend, AVF is een actief beleggingsfonds vind ik dit wel de interessantere manier om in Ebusco te beleggen.Sofina (BE) -> TikTok (rond de 5% van portefeuille Sofina)Brederode (BE) -> Alibaba en Prosus. Maar ook 3M, sinds gisteren met korting. *Long BrederodeQuest for Growth (BE) -> Melexis (beursgenoteerd BE) * Long QfGNu de eerste beursgang (Klarna) zich lijkt aan te kondigen zou het IPO klimaat wel weer eens kunnen gaan verbeteren. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat enkele bovenstaande bedrijven ook zelf hun opwachting zullen gaan maken op de beurs voor zover ze nu nog niet zijn genoteerd.