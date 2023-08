Vakman de klos door verbannen dieselbus: ’Ik heb teveel spullen om in een bakfiets te vervoeren’



Amsterdam - Veel ondernemers weten wel dat ze over anderhalf jaar met hun dieselbusjes in veel steden het centrum niet meer in mogen, maar de overstap naar een elektrische variant is te groot. „Als ik met mijn dieselbus echt het centrum niet meer in mag heb ik een groot probleem.”

Ondernemers vinden de nieuwe regels frustrerend. Foto ter illustratie.



„Frustrerend”, noemt zelfstandig schilder Koen Dijkstra uit Nuenen het beleid rond de emissievrije zones. Het raakt hem dat, terwijl hij bezig is veilig en fatsoenlijk te werken, mensen die er ver vanaf staan beleid bedenken dat hem en veel andere ondernemers in de problemen brengt. „Bijna al mijn klanten zijn gevestigd in het centrum van Eindhoven. Als ik daar over anderhalf jaar met mijn dieselbus niet meer naartoe mag, heb ik echt een groot probleem. Een elektrische bestelbus kan ik op dit moment niet bekostigen”, verzucht Dijkstra.



’Elektrisch rijden steeds duurder’



Voor de schilder is het ook geen optie om de laatste kilometers in bijvoorbeeld een elektrische bakfiets af te leggen. „Ik heb heel veel spullen nodig voor mijn werk, waaronder vaak ook een aanhanger met steigermateriaal.” Dijkstra weet dat andere zelfstandigen tegen dezelfde problemen aanlopen. „Om het betaalbaar te maken moeten er subsidies voor elektrisch rijden komen die toereikend zijn voor kleine ondernemers, maar dat zie ik niet gebeuren. Elektrisch rijden wordt juist steeds duurder gemaakt.”



De schilder hoopt daarom dat er een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemers in de bouw en techniek. „Zo niet, dan zal ik een nieuw netwerk buiten het centrum moeten zoeken, maar dat wil ik helemaal niet. Ik restaureer monumentale panden en stadsvilla en die zijn er buiten het centrum veel minder, ik hou van mijn werk.”



Geen boodschap



Anderhalf jaar geleden heeft Zelfstandigen Bouw diverse steden aangeschreven en uiteengezet tegen welke problemen ondernemers in de bouw aanlopen als hun dieselbusje de stad niet meer in mag. „Kortgezegd hadden ze er geen boodschap aan”, vertelt woordvoerder Charles Verhoef. „Het milieuaspect is te belangrijk voor ze.”



Verhoef zegt an sich geen problemen te hebben met de stappen die gezet moeten worden om van fossiele wagens af te stappen: „Maar het huidige beleid getuigt van een gebrek aan realiteitszin. Vanuit Amsterdam kregen we als antwoord dat ondernemers de spullen uit hun bestelbus aan de rand van de stad maar over moeten laden in een elektrische bakfiets. Naast dat dat een flinke klus is, moeten er voorzieningen gebouwd worden om dit mogelijk te maken. Ik zie daar geen stappen in gezet worden.”

Beperkte actieradius



Daarnaast maakt de achterban van Zelfstandigen Bouw zich zorgen om de beperkte actieradius van de huidige elektrische bestelbussen. „Vaak zijn de busjes zwaar beladen, dus als je er 150 kilometer mee kunt rijden is dat veel. Dat maakt het lastig voor bouwvakkers uit Friesland en de kop van Noord-Holland die in de binnenstad van Amsterdam werken om hun dieselbus in te ruilen. Nog afgezien van de prijs.”



Bouwend Nederland ziet juist wel dat veel bouwondernemers uit hun achterban het wagenpark aan het vergroenen zijn. Wel lopen ze daarbij tegen praktische problemen aan. „Medewerkers nemen de werkbus vaak mee naar huis en parkeren die uit beveiligingsoogpunt vlakbij, omdat er vaak kostbare materialen in liggen. Maar met een elektrische bus kan dat niet altijd, omdat er vaak maar weinig oplaadpunten in de wijk zijn”, aldus een woordvoerder. Dat de overstap op elektrisch vervoer onbetaalbaar is, gelooft hij niet. „Ondernemers kunnen de kosten mogelijk verhalen op de klant. Stadsbewoners moeten wellicht meer gaan betalen.”



Obstakel



Voor koeriers zijn vooral de actieradius en prijs van elektrische bestelbussen obstakels om hun diesel in te ruilen, weet Derk van der Have, mede-oprichter van transportplatform Brenger. „Kleine koeriersbedrijven rijden door het hele land, ze rijden zo 400 kilometer per dag. Binnen twee tot vier jaar schrijven ze zo’n bus af, dus dan maak je nu de overstap naar elektrisch nog niet.”



Van der Have verwacht dat er voldoende uitzonderingen komen om dieselbusjes die een zware kast komen afleveren toch het centrum in te laten rijden. „Als dat niet zo is, wordt het ook voor ons platform een hele puzzel om ladingen zo efficiënt mogelijk aan koeriers te koppelen die wel de stadscentra in mogen.”

’Vraag en aanbod komen niet overeen’



„Onze branche is al vanaf 2019 op de hoogte van de aankomende maatregelen”, zegt Sven Braam van Sneleentaxi.nl. „We zien echter nu al een tekort aan taxibussen in Nederland en door deze wet zal dit op korte termijn alleen verslechteren.”



Braam deed in 2020 een onderzoek en zag toen dat consumenten niet warmlopen voor elektrisch vervoer. „Het opleggen van dergelijke maatregelen zal ongetwijfeld wel tot meer elektrisch vervoer leiden - al zal naar verwachting de komende jaren vraag en aanbod nog niet helemaal op elkaar zijn afgestemd.”



Het vernieuwen van de vloot gaat volgens Braam gepaard met ’behoorlijke investeringen’. „Corona was voor taxibedrijven al een enorm uitdagende periode, waardoor dit soort investeringen op de lange baan zijn geschoven.” Hij verwacht dat deze rekening uiteindelijk bij de consument op het bord belandt. „Deze zal een hogere prijs moeten betalen.”

Rijscholen



Voor rijschoolhouders betekent het beleid dat ze emissieloze bestelbusjes moeten hebben voor mensen die hun BE-rijbewijs halen. Met dat rijbewijs mag je rijden in een combinatie die zwaarder is dan 3500 kilo. „De verhalen hierover druppelen nu mondjesmaat binnen”, zegt Hugo Mentink, secretaris van de Vereniging Rijschool Belang (VRB).



Mentink geeft zelf ook les in deze busjes. „Ik heb nu al een elektrisch voertuig met een zwaarder gewicht. Voor personenauto’s geldt dat ze vanaf 2030 emissieloos moeten zijn, de rijbewijsrichtlijn zal daar ook op moeten worden aangepast, want je rijdt dan in een automaat. Ik verwacht dat daar in 2028 meer duidelijkheid over is, daarvan zijn we nog in afwachting.”