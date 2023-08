Deze Nederlanders speelden rol bij ontwikkeling atoombom



Tomasz Blom

Aangepast: Gisteren, 20:42 Gisteren, 20:19 in Binnenland



Amsterdam - Maar liefst 130.000 mensen werkten tijdens de oorlogsjaren in het diepste geheim aan de creatie van het eerste inzetbare Amerikaanse kernwapen. Het zogenoemde Manhattan Project, waarin ook Nederlandse sporen blijken te zitten, bleek uiteindelijk een keerpunt in de oorlog. En wordt nu, onder de naam ’Oppenheimer’ verfilmd door Christopher Nolan, mogelijk een hit in de bioscoop.



De uitkomst van het Manhattan Project veranderde de wereld op blijvende wijze en maakte de Verenigde Staten tot een absolute wereldmacht. Wie het hooggelegen Los Alamos binnenrijdt, zal het moeilijk kunnen bevatten dat het slaperige stadje, verscholen tussen de typische gelaagde rotsformaties van New Mexico, de hoofdlocatie was waar de Amerikanen een allesverwoestend wapen ontwikkelden.



Superbom



Toch verrees op de plek van een afgelegen kostschool in 1943 een laboratoriumcomplex. Onder leiding van hoofdonderzoeker Robert Oppenheimer werd in de ultrageheime faciliteit door wetenschappers gewerkt aan de superbom die een einde moest maken aan de voortrazende oorlog.



De keus voor de plek lag voor de hand; ver weg van nieuwsgierige ogen en oren. Het eerdere hoofdkwartier in Chicago was te kwetsbaar gebleken voor spionnen. Bovendien hoopte Oppenheimer dat het wonderschone uitzicht op het Sangre de Cristo-gebergte zijn collega’s zou inspireren. Het laboratorium in Los Alamos was lang niet de enige plek waar in allerijl aan het wapen werd gewerkt. Oak Ridge in Tennessee en Hanford in de staat Washington golden eveneens als hoofdlocatie. Daarnaast waren er talloze kleinere geheime faciliteiten opgetrokken voor het project.



De missie was zo geheim dat werknemers vaak niet eens wisten waar ze eigenlijk aan werkten. Op het geboortecertificaat van baby's die tijdens het project in Los Alamos werden geboren, kwam het vijftig kilometer verder gelegen Santa Fe te staan.

Alarmerende brief



Een belangrijke aanleiding voor het monsterproject was de alarmerende brief die wetenschapper Albert Einstein in 1939 aan de Amerikaanse president Franklin Roosevelt schreef. Daarin waarschuwde hij dat Duitsland – op dat moment al onder nazibewind – mogelijk op zeer korte termijn er in zou slagen een bom te fabriceren op basis van kernsplitsing. Drie onderzoekers hadden kort daarvoor in een Berlijns laboratorium voor het eerst een uranium atoom weten te splitsen, waarbij een tot dusver ongekende mate aan energie vrijkwam.



Geschrokken van Einsteins vooruitzicht, begonnen de Amerikanen – met hulp van Canada en het Verenigd Koninkrijk – aan hun eigen missie om een atoomwapen te ontwikkelen. De wereldberoemde wetenschapper werd overigens zelf buitengesloten van deelname aan het project. De in Duitsland geboren Einstein zou te linkse sympathieën hebben en werd daarom door de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst als ’veiligheidsrisico’ aangemerkt.



Na het vooronderzoek, ging in augustus 1942 het Manhattan Project officieel van start onder leiding van landmachtgeneraal Leslie Groves. Opvallend genoeg ontleende de ultrageheime missie zijn codenaam aan de locatie van de allereerste kantoren en laboratoria van het project: het stadseiland Manhattan in New York.



’Elektronspin’



Wie goed zoekt, kan ook Nederlandse sporen ontdekken in de race om de bom. Zo speelden de in Batavia (het huidige Jakarta) geboren George Uhlenbeck en de in Den Haag geboren Samuel Goudsmit een belangrijke rol voor het Manhattan Project. De wetenschappers ontdekten in 1925 het fenomeen van de ’elektronspin’, het begrip dat elektronen om hun as draaien. Goudsmit raakte later zelfs direct betrokken bij het project toen hij hoofd werd van de Alsos-missie, de geheime operatie waarmee werd geprobeerd te achterhalen hoe ver de Duitsers waren in hun vordering met een kernwapen. Dat gebeurde onder meer door watermonsters uit de Rijn te analyseren op radioactieve isotopen die zouden wijzen op nucleaire activiteit. Goudsmit concludeerde dat de Duitsers te weinig kennis hadden voor de productie van een inzetbaar wapen.



En dan is er nog de Nederlandse ’achtergrond’ van de grote man Oppenheimer zelf. Tijdens zijn studententijd in Cambridge en Göttingen kwam de wetenschapper al een aantal keer naar ons land en later werkte Oppenheimer – als pas gepromoveerde onderzoeker – zelfs een periode in Leiden en in Utrecht. Tijdens zijn Nederlandse periode raakte hij onder meer bevriend met Uhlenbeck. Als Oppenheimer in staat blijkt te zijn om in het Nederlands college te geven in Leiden, krijgt hij van de geïmponeerde Nederlandse studenten de bijnaam ’Opje’. Dat wordt later verbasterd naar het Amerikaanse ’Oppie’ – een bijnaam die zelfs veelvuldig voor hem wordt gebruikt in zijn vuistdikke biografie American Prometheus.



De Nederlandse connectie zou Oppenheimers vrienden overigens minder plezier hebben gedaan. Volgens zijn biografen zou Oppenheimer nasi goreng hebben opgepikt als lievelingsgerecht. De eerste keer dat hij het Indische gerecht thuis zelf maakte tijdens een etentje met vrienden, zou het maaltje grandioos zijn mislukt. Wat zijn vrienden er toe aanzette er voortaan naar te verwijzen als nasty goreng – vieze goreng.