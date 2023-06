Misverstanden rondom AI

Robotdeskundige: ’kunstmatige intelligentie is in feite oliedom’



MENZO WILLEMS



23 mei 2023



De angst voor AI regeert. Kunstmatige intelligentie zou immers op hol kunnen slaan en de aarde vernietigen. „Een misverstand”, zegt expert Peter van Lith. „Zelf kan het systeem helemaal niets. Het reageert alleen op opdrachten van een mens.”



Die mens kan natuurlijk wel kwaad in de zin hebben! „Ja”, beaamt de robotdeskundige aan de TU Eindhoven. „Als iemand het doel heeft het op hol te laten slaan, dan kan dat natuurlijk. Maar wat ik duidelijk wil maken is dat AI geen hersens heeft en evenmin gevoelens of een wil. Het kan alleen dingen leren op basis van plaatjes en symbolen die het net zo snel weer vergeet als het die heeft geleerd.”



Algoritmen

De roboticaspecialist verdiept zich al sinds de jaren zestig in kunstmatige intelligentie. Daarom ergert hij zich aan journalisten die ten onrechte schrijven dat AI-systemen algoritmen ontwikkelen om daarmee op een veel slimmere manier problemen op te lossen dan wij mensen kunnen.



„Maar dat is helemaal niet het geval”, verzucht hij: „AI-systemen kunnen heel erg goed leren, maar doen dat op een veel beperktere manier dan wij kunnen. En ze leren geen algoritmen maar leren patronen te herkennen, op basis waarvan ze ons conclusies voorschotelen zonder enig idee te hebben van de betekenis ervan.”



Nepnieuws

Het probleem is dat ze daarom ook niet kunnen verklaren hoe ze aan hun uitkomsten komen en het dus heel moeilijk wordt om de resultaten te verifiëren. „Samen met de grote hoeveelheid onzin en nepnieuws op het internet en het gebrek aan kritische beschouwing daarvan vormt dit het grootste gevaar”, waarschuwt Peter van Lith.



Maar het wapen daartegen is volgens hem níet: stoppen met AI. „Veel beter is om kinderen thuis en op school goed op te voeden”, zegt hij. „Hun te leren om zelfstandig na te denken. En hun uit te leggen wat AI níet is, namelijk een alwetend, intelligent wezen. Als je de stroom uitzet, is alles weg.”



Staartdeling

Wat zijn de verschillen tussen algoritmen en AI? „Algoritmen zijn instructies ter oplossing van een vraagstuk. Zoals je op school alle stapjes leert voor een staartdeling. Maar met echte intelligentie knoop je causaliteiten aan elkaar. Dus: als... dan. Als je dit ziet, dan trek je die conclusie.”



Het voordeel van algoritmen is volgens de deskundige dat als de uitkomst verkeerd is, je terug kunt kijken bij welke stap het is fout gegaan. „Maar bij AI worden er kenmerken van patronen geleerd, waarvan het systeem niet weet wat de betekenis is”, onderstreept hij. „Het kan daarom ook niet uitleggen waar de conclusie op is gebaseerd.”



ChatGPT

De robotkenner verwijst naar ChatGPT: „Zo’n systeem leert welke combinaties van woorden het meest voorkomen. Dus als je een zin intikt dan weet het welke term daar vaak op volgt en gaat het op internet zoeken en een verhaal maken door woorden achter elkaar te zetten op dezelfde manier waarop het dat in andere verhalen ziet.”



Hoe leren computerprogrammeurs dat aan AI-systemen? „Elk woord wordt opgeslagen als een getal. Ze hebben 500.000 woorden of meer gecodeerd in cijfers. Heel knap maar wat ontbreekt is betekenis. Het systeem weet niet waar het over gaat.”



Vermogen om te redeneren

„Eigenlijk mist AI juist datgene wat ons intelligent maakt; het vermogen om te redeneren en te beschrijven hoe dingen werken. Het ironische is dat AI juist in de jaren vijftig werd ontwikkeld om te onderzoeken hoe intelligentie in elkaar zit. Maar dat weten we nog steeds niet.”